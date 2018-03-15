Taşkıran anlattı, katılımcılar pür-dikkat dinledi

Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran, “Bir Diriliş Destanı Çanakkale Muhaberesi” konulu konferansı Elmalı’da pür-dikkat dinlendi. Konferans öncesinde bir konuşma yapan Elmalı MYO Müdürü Halil Demir, her yıl olduğu gibi bu yılda Çanakkale ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bir konferans düzenlendiğini kaydetti ve salonun gençler tarafından doldurulmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti

Daha sonra bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ümit Öztekin15 Mart tarihinin, Türk tarihinde yazılmış önemli bir sayfa olduğunu kaydetti ve ekledi: “ Her Türk genci de Çanakkale destanının yazıldığı yeri gözleri ile görmeli.”

Kaymakam Gürbüz Saltaş ta konuşmasında 103 yıl önce kanla ve canla yazılan bir destanın sürekli hatırlanmasında fayda olduğunu söyledi.

Konferansı veren ve katılımcılar tarafından pür-dikkat konuşması dinlenen Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran, önce rakamlarla Çanakkale destanını anlattı, ardından da yaşanan olayları bir kez daha hatırlattı.

“Çanakkale Cephesini biz açmadık, İngilizler açtı” diyen Taşkıran, o yıllarda sadece Çanakkale cephesinde mücadelenin verilmediğini, değişik bölgelerde açılan 12 cephede ordunun mücadele ettiğini kaydederek, “1914’ün şartlarında ekonomisi güçlü ülkelerin bile aynı anda 12 cephede savaşması yapabilecekleri bir şey değildir” dedi.

Çanakkale Savaşı’nın ayı anda hem denizde, hem havada, hem de karada verilen bir mücadele olduğunu anlatan Taşkıran, “Türklere göre Çanakkale’yi savunmak İstanbul’u savunmaktır. İstanbul’u savunmak ise Anadolu’yu savunmaktı. Çanakkale’yi geçilmez tapan iman gücüdür. Osmanlı yöneticilerinin bazılarının bile geçilebilir dediği Çanakkale, bir cephede yaşanan dümnya savaşıdır, 20 ülke savaşa girmiştir” dedi.