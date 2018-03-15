Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Taşkıran anlattı, katılımcılar pür-dikkat dinledi

Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran, “Bir Diriliş Destanı Çanakkale Muhaberesi” konulu konferansı Elmalı’da pür-dikkat dinlendi.

15 Mart 2018 23:15
Yorum Sayısı :0  

Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr.  Cemalettin Taşkıran, “Bir Diriliş Destanı Çanakkale Muhaberesi” konulu konferansı Elmalı’da pür-dikkat dinlendi. Konferans öncesinde bir konuşma yapan Elmalı MYO Müdürü Halil Demir, her yıl olduğu gibi bu yılda Çanakkale ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bir konferans düzenlendiğini kaydetti ve salonun gençler tarafından doldurulmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti
Daha sonra bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ümit Öztekin15 Mart tarihinin, Türk tarihinde yazılmış önemli bir sayfa olduğunu kaydetti ve ekledi: “ Her Türk genci de Çanakkale destanının yazıldığı  yeri gözleri ile görmeli.”
Kaymakam Gürbüz Saltaş ta konuşmasında 103 yıl önce kanla ve canla yazılan bir destanın sürekli hatırlanmasında fayda olduğunu söyledi.
Konferansı veren ve katılımcılar tarafından pür-dikkat konuşması dinlenen Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran, önce rakamlarla Çanakkale destanını anlattı, ardından da yaşanan olayları bir kez daha hatırlattı. 
“Çanakkale Cephesini biz açmadık, İngilizler açtı” diyen Taşkıran, o yıllarda sadece Çanakkale cephesinde mücadelenin verilmediğini, değişik bölgelerde  açılan 12 cephede ordunun mücadele ettiğini kaydederek, “1914’ün şartlarında ekonomisi güçlü ülkelerin bile  aynı anda 12 cephede savaşması yapabilecekleri bir şey değildir” dedi.
Çanakkale Savaşı’nın ayı anda hem denizde, hem havada, hem de karada verilen bir mücadele olduğunu anlatan Taşkıran, “Türklere göre Çanakkale’yi savunmak İstanbul’u savunmaktır. İstanbul’u savunmak ise Anadolu’yu savunmaktı. Çanakkale’yi geçilmez tapan iman gücüdür. Osmanlı yöneticilerinin bazılarının bile geçilebilir dediği Çanakkale, bir cephede yaşanan dümnya savaşıdır, 20 ülke savaşa girmiştir” dedi.

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Kamu Binası Kompleksi’nde teslim tarihi 20 Nisan
Esnafın başkanı, başkanını 1 Mayıs’ta seçiyor
ASAT Spor kulübü masa tenisinde rakip tanımıyor
Başkan Aydın: Zümrütova’dan yükselen bu çığlığı duyun
CHP, SAADET ve İYİ Parti’nin “Pancar Üreticileri Satışa Dur Diyor” konulu toplantısına Elmalılı pancar üreticileri ilgisiz kaldı
Şahin : Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi şeker pancarı üretimine vurulmuş bir darbedir”
Rakamlarla Büyükşehirin Elmalı'ya hizmet ve yatırımları
Yüzme havuzu saat 18.00’e kadar hanımlara 18.00’den sonra beylere ait”
Kaymakam Saltaş'tan Devlet Hastanesi ziyareti
Mahalleleri gösteren yön levhaları yenilensin



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.