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Mahalleleri gösteren yön levhaları yenilensin
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Fethiye ile Elmalı’nın Yuva, Eskihisar ve Yılmazlı mahallelerini gösteren yön levhalarının görsel açıdan son derece çirkin bir görüntü oluşturduğunu kaydeden bazı vatandaşlar, sözkonusu yön tabelalarının yenileri ile değiştirilmesini istediler.
15 Mart 2018 23:27
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Fethiye ile Elmalı’nın Yuva, Eskihisar ve Yılmazlı mahallelerini gösteren yön levhalarının görsel açıdan son derece çirkin bir görüntü oluşturduğunu kaydeden bazı vatandaşlar, sözkonusu yön tabelalarının yenileri ile değiştirilmesini istediler. Yuva’yı gösteren yön tabelasının üzerin sprey boya ile bir başka mahallenin isminin yazıldığını ve okunamaz hale geldiğini kaydeden vatandaşlar, bu konuda ilgilileri uyardılar.
Bu arada ilçe merkezindeki reklam tabelalarının oluşturduğu çirkin görüntüye de tepkiler sürüyor.
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