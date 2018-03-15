Mahalleleri gösteren yön levhaları yenilensin

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Fethiye ile Elmalı’nın Yuva, Eskihisar ve Yılmazlı mahallelerini gösteren yön levhalarının görsel açıdan son derece çirkin bir görüntü oluşturduğunu kaydeden bazı vatandaşlar, sözkonusu yön tabelalarının yenileri ile değiştirilmesini istediler.