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Kaymakam Saltaş'tan Devlet Hastanesi ziyareti

Kaymakam Gürbüz Saltaş, Elmalı Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hastalara “geç-miş olsun” dedi, sağlık çalışanlarının ise bay-ramlarını kutladı.

18 Mart 2018 21:25
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Kaymakam Gürbüz Saltaş, Elmalı Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hastalara “geçmiş olsun” dedi, sağlık çalışanlarının ise bayramlarını kutladı. Sağlık personelinin insan yaşamında önemine vurgu yapan Kaymakam Saltaş, Elmalı Devlet Hastanesi’nin gerek doktor, gerekse cihaz bakımından her geçen gün güçlendiğini kaydetti. Kaymakam Saltaş’ın ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak’ta katılırken, Saltaş daha sonra Hastane Başhekimi Uz. Dr. Burak Emre DEMİR’in odası’nda  İdari Mali Hizmetler Müdürü Ercüment KARATAŞ Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek BAYINDIR ve İdari Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Ramazan GÖKÇEOĞLU ile sohbet etti. 
Sohbetin bu bölümüne Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek’te katıldı. 

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