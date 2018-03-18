Yüzme havuzu saat 18.00’e kadar hanımlara 18.00’den sonra beylere ait”

Türel: "Artık Elmalı'yı denize götürüp getireceğiz. Finike'de Kadınlar Plajı yapıyoruz. Elmalılı hanım kardeşlerimiz için ücretsiz servis koyacağız. Denize gidip gelmek zor diyorsanız burnunuzun ucuna kapalı yüzme havuzu yapıyoruz. Onu da açacağız. Dışarıda kar yağıyor içeride sıcak suda sabahtan akşama kadar hanım kardeşlerimiz havuzun keyfini çıkartacaklar. Saunası da olacak" derken Elmalılı hanımlarla bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre yüzme havuzunu saat 18.00'e kadar bayanlar, 18.00'den sonra ise erkekler kullanacak

Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi’ndeki çalışmaları denetlemek ve kapalı yüzme havuzu inşaatındaki son durumu yerinde görmek isteyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel geride bıraktığımız cuma günü Elmalı’ya geldi. Muhmmed Hamdi Yazır Kültür Merkezi’nde çoğu partili, mahalle muhtarları ve vatandaşlara Elmalı’daki yapılan projeleri ve hizmetleri anlatan Başkan Türel, 4 yılda ilçeye 150 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.



Başkan Türel, “40 km'si sıcak asfalt olmak üzere toplam 150 km asfalt hizmeti verdik. Eskiden 5 kilometrelik bir yolu yaptırmak için bile Ankara'nın kapısını aşındırıyordu vatandaş. Türkiye'nin ilçelerdeki ilk asfalt plentini Elmalı'ya kurduk. Yıllardır ihtiyaç duyulan asfalt çalışmalarını yaptık. 2013'te İl Özel İdare'nin tüm An talya mahallelerine yaptığı bütün yatırım 10 milyon lira iken, biz sadece Elmalı'ya 150 milyon liralık yatırım yapmışız. Daha da yapacağız” dedi.

SULAMA SUYU PROJELERİ

Yuva'da kurdukları kapalı devre sulama suyu sistemi ile 5 bin dekar alanının en verimli şekilde sulanabilir hale geldiğini kaydeden Türel, “Şimdi Yapraklı sulama projemiz bitti. Burada yaklaşık 360 dönümlük bir alanı sulayacağız. Eskihisar kapalı devre sulama sistemimiz devam ediyor. Burada da 1100 dönümlü bir alanı sulayacağız. Güneşten elde ettiğimiz enerji ile artık çiftçimiz sulama suyunda elektriği bedava kullanıyor. Buradaki 10 kooperatifimizin sulama gideri bu sayede yüzde 50 azaldı. Böylece rekabet gücü arttı” dedi



ELMALI'YI DENİZE GÖTÜRECEĞİZ

Elmalı'ya mezbaha kazandırdıklarını belirten Başkan Menderes Türel, şunları aktardı: “Şimdi sırada terminal projemiz var. Bu senenin sonuna doğru temelini atacağız. Artık Elmalı'yı denize götürüp getireceğiz. Finike'de Kadınlar Plajı yapıyoruz. Elmalılı hanım kardeşlerimiz için ücretsiz servis koyacağız. Denize gidip gelmek zor diyorsanız burnunuzun ucuna kapalı yüzme havuzu yapıyoruz. Onu da açacağız. Dışarıda kar yağıyor içeride sıcak suda sabahtan akşama kadar hanım kardeşlerimiz havuzun keyfini çıkartacaklar. Saunası da olacak."