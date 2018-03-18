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Rakamlarla Büyükşehirin Elmalı'ya hizmet ve yatırımları

339 Elmalılı, Büyükşehir Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nden yararlanırken. 59 kişiye hasta yatağı ya da ev eşyası verildi. 369 kişi Eğitime Destek İyi Gelecek projesinden yararlandırılırken. 127 kişiye nakti yardım yapıldı. 1751 kişiye sosyal kart verildi.

18 Mart 2018 21:42
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114,4 kilometre sathi kaplama yapılırken, 39 kilometre yol sıcak asfaltla buluştu. 158 kilometre stabilize (altyapı)  çalışması yapılırken, 13 kilometre yeni yol açıldı. 27,5 kilometrelik yolda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilirken, 706 kilometrelik yolda greyderli bakım yapıldı. 703,4 ton asfalt yama için kullanılırken, bu süre içerisinde kullanılan bitüm 112 ton. 


Büyükşehir Belediyesi tarafından bir adet su deposu yapıldı. 569 metre sondaj kuyusu açılırken, 40,1 kilometre kanalizasyon borusu döşendi, 2,9 kilometre ise yağmur suyu kanalı yapıldı.


41 okulda 2342 öğrenciye ağız ve diş sağlığı eğitimi verilirken, diş muayeneleri de yapıldı.


Büyükşehir ayrıca asfalt plent tesisi, kapalı devre sulama sistemleri de kurdu.


339 Elmalılı, Büyükşehir Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nden yararlanırken. 59 kişiye hasta yatağı ya da ev eşyası verildi. 369 kişi Eğitime Destek İyi Gelecek projesinden yararlandırılırken. 127 kişiye nakti yardım yapıldı. 1751 kişiye sosyal kart verildi.

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