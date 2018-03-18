Şahin : Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi şeker pancarı üretimine vurulmuş bir darbedir”

Yazılı bir açıklama yapan Saadet Partisi Elmalı İlçe Başkanı Halil Şahin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin hem tarımsal sanayimize hem de şeker pancarı üretimine vurulmuş açık bir darbe olduğunu kaydetti.

Halil Şahin’in konu ile ilgili yazılı açıklaması şöyle:

“Ülkemizin büyük sıkıntılar çektiği bir dönemi yaşıyoruz. Bir tarafta ekonomik darboğaz, bir tarafta terör belası, bir tarafta ise kutuplaşmanın getirdiği gerginlik, huzur içinde yaşamamızın önünde en büyük engeldir. Ülkemizin huzur ve saadeti için terörle mücadele ne kadar önemliyse insanımızın bütünüyle kucaklaşması da o derece önemlidir. İnsanların birbirini sevmediği ve birbirlerine karşı saygı duymadığı yerde barış ve huzur olamaz. Aynı şekilde ekonomik olarak insanımızın refahtan aldığı pay ne kadar çok olursa, iç barış da o kadar kolay tesis edilir.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, hem tarımsal sanayimize hem de şeker pancarı üretimine vurulmuş açık bir darbedir. Kürsülere çıktığında yedi düvelle mücadele ettiğini söyleyen, yerlilikten ve millilikten dem vuran hükümet yetkililerinin şeker pancarı gibi kendi insanımızın emeğini yok etmeye çalışmasındaki niyeti anlamaya çalışıyoruz ama maalesef anlayamıyoruz. Yapılan işin böbrekleri satarak diyaliz makinasına bağlı bir hayat sürmeyi istemekten farkı yoktur.

Şeker pancarı gibi stratejik bir tarımsal ürünün yok edilmesi adına Şeker fabrikalarını özelleştirme gayretlerini iyi niyetle açıklamak mümkün değildir. Şeker pancarı üreticilerinin tarımsal faaliyetlerden çekildikten sonra ihtiyacın ithalattan giderilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu aşamaya gelindiğinde başvurulacak olan “aldatıldık” edebiyatına artık bu milletin tahammülü kalmamıştır.

Şeker Fabrikalarının kapatılması ve şeker pancarı üretiminin bitirilmesi kimin işine geliyorsa, bu tezgâhın arkasında onlar olduğunu bilmemiz gerekir. ABD'nin en büyük Siyonist sermayelerinden biri olan CARGİLL firması bu süreçten en karlı çıkacak olan firmadır. Nişasta bazlı tatlandırıcılar için belirlenen kotaların sürekli arttırılması, iktidarın kendi insanımız için değil, ABD'nin Siyonist sermayesi olan CARGİLL için çalıştığını göstermektedir.

Ayrıca nişasta bazlı şekerin insan sağlığına yönelik ciddi tehditler oluşturduğu, bugün herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Yıllardır kapısında beklediğimiz AB ülkeleri şeker pancarından elde edilen şeker kullanmaya devam ederken, bizlerin bu ülke insanına layık görülen nişasta bazlı şekeri kabul etmemiz mümkün değildir. Hatta Fransa ihtiyacının 5 misli üretim yapıp satmaktadır. Hocamızın başbakan olarak bulunduğu 54. Hükümet'te pancar kotaları kaldırıldı ve pancara %300 zam yapılmıştır. Buradaki amaç üretimi arttırıp ihracat yapmaktır.

Hükümet, bir yandan kürsülerden AB gibi ülkelerle restleşirken bir yandan da onların küresel uzantıları olan firmalar için milli tarımını yok etmeye çalıştığının farkında mıdır? Açıkçası bu çelişkiler içerisinde tarımı bitirmeye yönelik girişimler necip milletimizin vicdanını yaralamaktadır.

Yöneticilerimizin, bizi idare eden yetkililerin yeniden aldatılmamaları için Elmalı'dan sesleniyorum. Gelin yerli tarım ürünümüz olan şeker pancarlarını yok etmeyin. Binlerce kişinin istihdam edildiği 14 Şeker Fabrikasını kapatmayın, satılmasına müsaade etmeyin!

Gelin çağın büyük zehirlerinden olan nişasta bazlı tatlandırıcıların üretimini yasaklayın. Gelin CARGİLL gibi Siyonist firmaların insanımızın sağlığı üzerinden servet yığmasına mani olun. Yerli ve milli şekerimize sahip çıkın, şeker pancarı üretimindeki kotaları kaldırın, çiftçimizi ayağa kaldırın, ülke insanımızın üretimine destek olun!

En önemlisi de, gelin Siyonizm'in bu milleti köleleştirmesine ve yumuşak lokma haline getirmesine müsaade etmeyin.”

