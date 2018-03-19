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CHP, SAADET ve İYİ Parti’nin “Pancar Üreticileri Satışa Dur Diyor” konulu toplantısına Elmalılı pancar üreticileri ilgisiz kaldı

CHP, SAADET ve İYİ Parti’nin Zümrütova Mahallesi'nde düzenlenen “Pancar Üreticileri Satışa Dur Diyor” konulu toplantısına Elmalılı pancar üreticileri ilgisiz kaldı

19 Mart 2018 22:31
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CHP Elmalı İlçe Teşkilatı Zümrütova mahallesinde  Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesine karşı bir toplantı düzenledi. Toplantıya CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ile ilçe teşkilat başkanlarının yanısıra İyi Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı Ahmet Aydın ve İyi Parti Elmalı İlçe  Başkanı ile Saadet Partisi Elmalı İlçe Başkanı da katıldı. Toplantıya katılan diğer isimler ise Antalya Ziraat Odası Başkanı Vural Şahin, Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, Burdur Şeker-İş Sendikası Başkanı Mustafa Onay’dı. 

Katılımcılar arasında Antalya’dan gelenlerin sayısı pancar üreticilerinden fazlaydı.Elmalılı pancar üreticilerinin ise toplantıya ilgisi yok denecek düzeydeydi. 

Konuşmacılar Şeker fabrikalarının neden satılmaması gerektiğini anlatırlarken,  pancar üreticilerinin ise bu ilgisizliğine rağmen toplantı Şeker fabrikaları’nın özelleştirilmesine gösterilen tepkinin de en önemli pancar üretim merkezi Elmalı’dan yükselmesi açısından son derece yararlı oldu.

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