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Başkan Aydın: Zümrütova’dan yükselen bu çığlığı duyun
Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesine karşı en önemli pancar üretim merkezlerinden olan Zümrütova’da bir toplantı düzenleyen CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın, “Biz diyoruz sattırmayacağız, onlar diyor satacağız" diyerek konuşmasına devam etti.
19 Mart 2018 22:35
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Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesine karşı en önemli pancar üretim merkezlerinden olan Zümrütova’da bir toplantı düzenleyen CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın, “Biz diyoruz sattırmayacağız, onlar diyor satacağız. Bu insanlar bağda-bahçede -buda da çalışacakları saatlerde burada haklarını aramaya geldi. Ey diyoruz ey. Ankara’daki beyler duyun bu feryadı. Zümrütova’dan yükselen bu çığlıkları duyun ki azıcık vicdana gelin, vicdana. Ne kadar isyan etsek, ne kadar sesimizi duyurmaya kalksak Ankara’dakilerin kulakları tıkalı” dedi.
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