Başkan Aydın: Zümrütova’dan yükselen bu çığlığı duyun

Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesine karşı en önemli pancar üretim merkezlerinden olan Zümrütova’da bir toplantı düzenleyen CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın, “Biz diyoruz sattırmayacağız, onlar diyor satacağız" diyerek konuşmasına devam etti.