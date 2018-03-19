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ASAT Spor kulübü masa tenisinde rakip tanımıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor kulübünün sporcular Antalya Küçükler Masa tenisi şampiyonasında hem kızlar hem erkek kategorisinde Antalya şampiyonu oldu. Ayrıca küçük erkeklerde üçüncülük derecesini kazandı.
19 Mart 2018 22:40
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor kulübünün sporcular Antalya Küçükler Masa tenisi şampiyonasında hem kızlar hem erkek kategorisinde Antalya şampiyonu oldu. Ayrıca küçük erkeklerde üçüncülük derecesini kazandı.
ASAT sporlu masa tenisçileri, “Bize maddi manevi bütün desteklerini sağlayan Sayın Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Koordinatörümüz Necati Yıldırım Beye, devlet okulunda kolej hizmeti veren sayın okul müdürümüz Mehmet Acar Beye, Elmalı Halk Eğitim Merkezinde masa tenisi kursları açan Sayın Halk eğitim müdürümüz Eyüp Demirhan Beye, bize her türlü yardımı sağlayan İlçe Gençlik ve Spor müdürümüz Bekir Erol Bey’e teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Başarılarımızın devamı gelecek, hedef yurtiçi ve yurtdışı” dediler.
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