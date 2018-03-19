ASAT Spor kulübü masa tenisinde rakip tanımıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor kulübünün sporcular Antalya Küçükler Masa tenisi şampiyonasında hem kızlar hem erkek kategorisinde Antalya şampiyonu oldu. Ayrıca küçük erkeklerde üçüncülük derecesini kazandı.