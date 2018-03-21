Esnafın başkanı, başkanını 1 Mayıs’ta seçiyor

Esnaf ve Sanatkarlar Birliği’nin genel kurulu 1 Mayıs Salı günü saat 11.00’de Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde yapılacak. Şu anda tek aday Adlıhan Dere. Ancak Adlıhan Dere karşısına aday çıkacak gibi çalışmalarını sürdürüyor. Oda başkan ve yönetimlerinin büyük çoğunluğu “şartsız” olarak Adlıhan Dereye destek vereceklerini bildirmelerine rağmen, Başkan Dere bir yandan oda ziyaretlerinde bulunuyor, diğer yandan oda başkan ve yöneticilerini işyerlerine ziyaret ediyor. Genel kurul gündeminde yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup ibra edilmesi, bilanço gelir-gider hesaplarının oylanması, yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası bulunuyor.

Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin de seçileceği AESOB g-nel kurulunun en önemli özelliği önceki yıllara göre daha fazla oda başkanının ve yönetiminin değişmiş bir halde seçime gidilmesi.



