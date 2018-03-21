Kamu Binası Kompleksi’nde teslim tarihi 20 Nisan

Elmalı Belediyesi tarafından yaptırılmakta olan Vergi Dairesi, Tapu Müdürlüğü, Sağlık Ocağı ve Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği'nin yer alacağı kamu binası kompleksi inşaatı tamamlanmak üzere.

Elmalı Belediyesi tarafından yaptırılmakta olan Vergi Dairesi, Tapu Müdürlüğü, Sağlık Ocağı ve Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği'nin yer alacağı kamu binası kompleksi inşaatı tamamlanmak üzere.