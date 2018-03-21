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Kamu Binası Kompleksi’nde teslim tarihi 20 Nisan
Elmalı Belediyesi tarafından yaptırılmakta olan Vergi Dairesi, Tapu Müdürlüğü, Sağlık Ocağı ve Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği'nin yer alacağı kamu binası kompleksi inşaatı tamamlanmak üzere.
21 Mart 2018 09:01
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Elmalı Belediyesi tarafından yaptırılmakta olan Vergi Dairesi, Tapu Müdürlüğü, Sağlık Ocağı ve Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği'nin yer alacağı kamu binası kompleksi inşaatı tamamlanmak üzere.
Belediye Başkanı Ümit Öztekin, 20 Nisan itibariyle kamu binası kompleksinde yeralan Vergi Dairesi, Tapu Müdürlüğü, Sağlık Ocağı ve Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’ne yerlerinin teslim edileceğini kaydederek, “Tahmin ediyorum ki 10 günlük bir sürede de ilgili kurumlar yeni yerlerine taşınmış olurlar. Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başıyla da bu 4 kamu kurumu belediyemiz tarafından yaptırılan kamu binası kompleksinde hizmet vermeye başlarlar. Şimdiden ilgili kurumlara ve Elmalımıza hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” dedi.
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