Elmalı İlçe Tarım Müdürlüğü, elma ve domateste İyi Tarım Uygulaması için seferberlik başlattı

Elmalı’da ilk etapta domates ve elmada verimin arttırılması, kalite oranının yükseltilmesi, pazar payının ve fiyatının arttırılması amacıyla İlçe Tarım Müdürü Dilek Boğatimur tarafından “İyi Tarım Uygulamaları” nın başlaması konusunda start verdi. Toros Gazetesi sahibi Erkin Özgünsür’e konuşan Dilek Boğatimur, 2017 yılının Kasım ayından bu yana köylerde toplantılar yaptıklarını ve “İyi Tarım Uygulamaları”nın ne olduğunu, çiftçiye, tüketiciye ve çevreye olan etkilerini kafalarda soru işareti kalmayacak şekilde anlattıklarını işin özünün kalıntısız, çevre dostu ve güvenilir üretim yapmak olduğunu kaydetti. Kaymakam ve Belediye Başkanı ile Ziraat Odası’nın, köy muhtarlarının da Elmalı’da “İyi Tarım Uygulamaları” nın öncelikle elma ve domateste başlaması için gereken desteği vereceklerini kaydeden Elmalı İlçe Tarım Müdürü Dilek Boğatimur şunları söyledi:

“Elmalı’da TUİK verilerine göre 111 bin dekar elma üretimimiz var. Elma üreticisi sayısı ise yaklaşık 2 bin 760 kişi. Ne yazık ki ilçemizde İyi Tarım Uygulamaları ciddi anlamda yapılmıyor. Aynı zamanda narenciye üretimi de yapan 10 kadar çiftçimiz yine narenciye de İyi Tarım Uygulaması yapıyor. Ne yazık ki ciddi anlamda Elmalı’da İyi Tarım Uygulamaları yapılmıyor. Çiftçilerimizle görüşüyorum, neden İyi Tarım Uygulaması yapmıyorsunuz ? Diye soruyorum. Verilen cevaplar genelde getirisinin olmadığını, pazarda İyi Tarım Uygulmalarının avantajlarından hiç yararlanamadıkları şeklinde. Bu şimdilik doğru ama şöyle bir olay var. İyi Tarım Uygulaması yapan çiftçi sayısı çok az olduğu için buraya özellikle İyi Tarım Uygu-laması yapılan elma ya da domatesi almak isteyen tüccarlar gelmiyor. Adam İyi Tarım Uygulaması yapılan 5 ton elmaya mı gelsin, yoksa İyi Tarım Uygulaması yapılan 100 ton elmaya mı gitsin ?Zaten bunun bir sonucudur bugün Elmalı’da yetiş-tirilen elmanın gerçek değerinden satılamaması. Ne yazık ki elma-mızın kalite ve verim oranı da düşük. Elmalı İlçe Tarım Müdürlüğü olarak ilçemizde İyi Tarım Uygulaması yapan çiftçi sayımızı arttırmak için bu konuda start verdik, yani bir seferberlik başlattık. Toprak analizinden başlayıp üretimin son noktasına kadar her konuda yardımcı olacağız İlk etapta bir yandan verimi, diğer yandan ise kaliteyi arttırabilirsek başlangıç için bu yeter. Sertifikalı bir üretim sözkonusu olduğu içinde de fiyatlar da istenilen, arzu edilen seviyeye ulaşacak.”

Elmalı’nın tarihinde elmanın hep varolduğunu ve ilçede elma bahçelerinin yok olmasını hiç arzu etmediğini kaydeden Elmalı İlçe Tarım Müdürü Dilek Boğatimur, elmanın gerçek değerini bulması için paketleme tesislerinin de önemli görev üstlendiğini belirtti. Elmanın para etmediğini ya da etmeyeceğini düşünenlerin birer-ikişer elma bahçelerini söktüklerine şahit olduklarını kaydeden Boğaimur şöyle devam etti:

“Elma bahçesinin yerine sera kuruluyor. Domates ekiliyor. Bir süre sonra domatesinde para etmediği düşüncesi oluşuyor. Bu konularda bilinçlenmek gerekir ki, İyi Tarım Uygulamaları aynı zamanda çiftçimizin bilinçlenmesini de sağlayacak. Bunun yanında İyi Tarım Uygulaması çiftinin ilaçlama konusunda da ciddi çözümler üretiyor. Şu anda sadece iç kurdu için 12-13 ilaçlama yapan çiftçi, ilaç için ciddi bir para harcıyor. Çiftçimizi biyoteknik mücadeleye yönlendiriyoruz. Feromon tuzaklar kullandırıyoruz. Bu sayede 1-2 ilaçlama ile iç kurdu sorunu çözümleniyor. Bakanlığımız bu konuda da destek veriyor. “

Elmalı İlçe Tarım Müdürü Dilek Boğatimur, çiftçiler arasında bir elma, birde domateste ayrı ayrı olmak üzere İyi Tarım Uygulamaları whatsaap grubu oluşturacaklarını, bu sayede beklenen rekolteyi tespit edebileceklerini, sorunlardan ve çözümlerinden, gelişmelerden, pazarlama noktasına kadar anında tüm grup üyelerinin haberdar olacağını belirtti.

Boğatimur, İyi Tarım Uygulamaları’nın üretici ile dost bir uygulama olduğunu, her ne kadar tüketici için gerekli ve önemli bir uygulama olsa da, çiftçininde önce kendisini koruyacağı maske ve gözlük gibi son derece gerekli gereçlerin kullanılacağını bir uygulama olduğunu söyledi. Boğatimur, İyi Tarım Uygulaması yapan çiftçilerin ilaç kullanımı konusunda bilinçlenmesinin yanında, ne kadarlık ilaç kullandığı konusunda da bilgi sahibi olacağını kaydeden Elmalı İlçe Tarım Müdürü Dilek Boğatimur, İyi Tarım Uygulamaları ille Elmalı’nın elma ve domateste daha önemli bir merkez haline geleceğini söyledi. Haber: İsa Kavlak- Fotoğraf : Mehmet Büyükkal