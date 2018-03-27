Elmalı MYO öğrencilerine elektrik depolama ve dağıtım uygulaması

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Elmalı Meslek Yüksekokul öğrencileri meslek yaşamlarına bizzat alanında yapılan uygulamalarla hazırlanıyor. Öğr.Gör. Nazan Dinç ve Erdem Yıldız'ın yürüttüğü dersin bu haftaki uygulamaları TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü ve Serbest Bölge Trafo Merkezinde gerçekleştirildi.

Öğrencilerin derslerde öğrendiklerini uygulayarak pratiğe aktardıkları teknik inceleme sırasında enerji iletim hatları ve trafo merkezleri, üretilen enerjinin yüksek ve çok yüksek gerilim mertebesinde tüketim noktalarına ulaştırılması hakkında detaylı bilgilendirme de yapıldı.

Elektrik Mühendisi Özgür Altıner uygulamalara iştirak ederek “İletim hatları santrallerde üretilen elektrik enerjisini 380 kv ve 154 kv seviyesinde elektrik hatları vasıtasıyla trafo merkezlerine taşınmasında kullanılan hatlardır. Trafo merkezleri iletim hatları ile gelen 380 kv (çok yüksek gerilim) ve 154 kv (yüksek gerilim) mertebesindeki elektrik enerjisini indirici trafolar ile 31,5 kv (orta gerilim) seviyesine indiği ve dağıtım firmalarına verildiği elektrik tesisleridir. Siz bunları yerinde uygulama yaparak öğreniyorsunuz. Aksi takdirde sadece teorik olarak bunları öğrenemezsiniz. Yapılan bu uygulamalar ile bu alanda çalışmaya daha yetkin hale geliyorsunuz” dedi.

Öğr.Gör. Dinç Teknik incelemeden sonra desteklerinden dolayı TEİAŞ ve Serbest Bölge yetkililerine teşekkür etti.