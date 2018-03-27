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Başkaya: Seçimden seçime vatandaşı hatırlamadığımızı gösterdik

2017 yılının Kasım ayından itibaren, Belediye Başkanı Ümit Öztekin, meclis üyeleri, Ak Parti İl Yönetim Kurulu Elmalı İlçe Koordinatörü, ASAT Elmalı Müdürü ve belediyenin ilgili müdürleri ile birlikte mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya başladıklarını kaydeden Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı Mustafa Başkaya, 50 mahallede ilk tur ziyaret ve toplantıların tamamlandığını belirtti.

27 Mart 2018 10:12
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2017 yılının Kasım ayından itibaren, Belediye Başkanı Ümit Öztekin, meclis üyeleri, Ak Parti İl  Yönetim Kurulu Elmalı İlçe Koordinatörü, ASAT Elmalı Müdürü ve belediyenin ilgili müdürleri ile birlikte mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya başladıklarını kaydeden Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı Mustafa Başkaya, 50 mahallede ilk tur ziyaret ve toplantıların tamamlandığını belirtti.


Bir yandan  yapılan ya da devam eden hizmet ve yatırımlarla ilgili mahalle sakinlerinin görüş ve düşüncelerinin belirlendiğini, bunun yanında  2018’de mahallelere yapılması istenen hizmetlerin de  tespit edildiğini kaydeden Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı Mustafa Başkaya, “Vatandaşlarımız arasında şöyle bir kanı vardı. Denir ki, siyasetçiler seçimden seçime gelirler. Bu düşüncenin doğru olmadığını 50 mahalle ziyaretinde vatandaşlarımız bizzat kendi gözleriyle gördü. Seçimler 2019’da. Biz zaten hep vatandaşlarımızın arasındaydık. 2017 yılından itibaren de  akşamları en az bir köyde mahalle sakinleri ile biraraya geldik. Şimdi ikinci tur toplantılarımız başlayacak” dedi.


Başkan Mustafa Başkaya, düzenlenen  toplantılara ilginin son derece fazla , kendileri açısından da son derece faydalı olduğunu ve geri dönüşünde memnuniyet verici düzeyde olduğunu kaydetti. 
                              * İsa Kavlak

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