Başkaya: Seçimden seçime vatandaşı hatırlamadığımızı gösterdik

2017 yılının Kasım ayından itibaren, Belediye Başkanı Ümit Öztekin, meclis üyeleri, Ak Parti İl Yönetim Kurulu Elmalı İlçe Koordinatörü, ASAT Elmalı Müdürü ve belediyenin ilgili müdürleri ile birlikte mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya başladıklarını kaydeden Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı Mustafa Başkaya, 50 mahallede ilk tur ziyaret ve toplantıların tamamlandığını belirtti.

2017 yılının Kasım ayından itibaren, Belediye Başkanı Ümit Öztekin, meclis üyeleri, Ak Parti İl Yönetim Kurulu Elmalı İlçe Koordinatörü, ASAT Elmalı Müdürü ve belediyenin ilgili müdürleri ile birlikte mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya başladıklarını kaydeden Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı Mustafa Başkaya, 50 mahallede ilk tur ziyaret ve toplantıların tamamlandığını belirtti.



Bir yandan yapılan ya da devam eden hizmet ve yatırımlarla ilgili mahalle sakinlerinin görüş ve düşüncelerinin belirlendiğini, bunun yanında 2018’de mahallelere yapılması istenen hizmetlerin de tespit edildiğini kaydeden Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı Mustafa Başkaya, “Vatandaşlarımız arasında şöyle bir kanı vardı. Denir ki, siyasetçiler seçimden seçime gelirler. Bu düşüncenin doğru olmadığını 50 mahalle ziyaretinde vatandaşlarımız bizzat kendi gözleriyle gördü. Seçimler 2019’da. Biz zaten hep vatandaşlarımızın arasındaydık. 2017 yılından itibaren de akşamları en az bir köyde mahalle sakinleri ile biraraya geldik. Şimdi ikinci tur toplantılarımız başlayacak” dedi.