Elmalı’nın yeni mesire ve seyir alanı TOPDAĞI

Hep adı ön plana çıkan ancak bugüne kadar değerlendirilemeyen Top Dağı, nihayet Elmalı’ya kazandırılıyor. Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in talimatıyla Top Dağı Projesi’ndeki çalışmalar tamamlandığı zaman Elmalı önemli bir mesire ve seyir alanına kavuşmuş olacak. Başkan Öztekin, Topdağı Piknik ve Seyir Alanının Ramazan Bayramı’nda açılacağı müjdesini verdi.