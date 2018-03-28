ANKET
Elmalı’nın yeni mesire ve seyir alanı TOPDAĞI
Hep adı ön plana çıkan ancak bugüne kadar değerlendirilemeyen Top Dağı, nihayet Elmalı’ya kazandırılıyor. Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in talimatıyla Top Dağı Projesi’ndeki çalışmalar tamamlandığı zaman Elmalı önemli bir mesire ve seyir alanına kavuşmuş olacak. Başkan Öztekin, Topdağı Piknik ve Seyir Alanının Ramazan Bayramı’nda açılacağı müjdesini verdi.
Başkan Öztekin, Topdağı Mesire ve Seyir Alanı’nda taş duvar örüm çalışmalarının tamamlandığını, şu anda parke döşeme çalışmalarının yapıldığını ve projenin görünürlülüğünün de ortaya çıktığını kaydederek, “32 kamelyanın yanısıra çocuk oyun alanı bulunacak Topdağı Mesire alanı’nda isteyen vatandaşlar mangal keyfi de yapabilecekler. İsteyenler, yine burada bulunacak restaurantta hazırlanan ve pişirilen tavayı da isterlerse restaurantta, isterlerse kamelyada aileleri ile birlikte yiyebilecekler. Yani Gömbe’ye alternatif geliyor, Elmalılılar ya da Elmalı’ya gelen misafirlerimiz tava yemek için Gömbe’ye gitmek zorunda kalmayacaklar. Topdağı’ndan Elmalı’nın muhteşem bir görüntüsü var. Şu anda Türk bayrağımızın dalgalandığı bölümde de yapacağımız seyir alanında, bayrağımızın gölgesi altında muhteşem manzara seyredilebilecek. Güneşin batışı ve doğuşu için en uygun yer. . Elmalı’nın en fazla beğenilen, kullanılan yoğun bir insan sirkülasyonunun olacağı bir yer olacak Topdağı Mesire ve Seyir Alanı” dedi. * Serpil Özgünsür
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