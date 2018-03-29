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Topdağı’nın merdivenleri
Elmalı Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalarla Topdağı daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor.
29 Mart 2018 10:41
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Elmalı Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalarla Topdağı daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor. Yapılan düzenleme çalışmaları sırasında birçok noktaya ulaşmak merdivenlerle mümkün. Sözkonusu alanı beton yığınına döndürmemek isteyen Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, taş duvarlarla oluşturulan görsel güzelliğe, birde merdivenleri taştan yaptırarak ayrı bir güzellik kattı. Ramazan Bayramı’nda açılacak olan Topdağı Mesire ve Seyir Alanı’nı gezenlerin yapılan çalışmaları beğeneceğine kesin gözle bakılıyor.
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