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Genel Sekreter Yardımcısı: Başkanımın talimatı var, ısınma sorunu çözülecek
Muhammed Hamdi Yazır K-ltür Merkezi'nin ısınma sorunu kökten çözümlenecek
29 Mart 2018 10:47
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Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk, gazetemiz sahibi Erkin Özgünsür’e, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Muhammed Hamdi Yazır’ın ısınma sorununun çözülmesi talimatını verdiğini kaydederek, “bu sorun ortadan kalkacak” dedi.
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