Belediye Parkı ve Lokanta ihalesi yıllık 71 bin lira ile Ebedi Özcan’da

Geride bıraktığımız çarşamba günü Elmalı Belediyesi’nde biri kiralama, üçü satış üç önemli ihale vardı. İlçenin Gündoğan Mahallesi, Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Belediye Parkının 1. bölümünde bulunan Park ve Lokanta konumundaki mülkiyeti Elmalı Belediyesi tüzel kişiliğine ait olan taşınmaz 01 Nisan 2018 tarihinden 31 Aralık 2027 tarihine kadar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 70 milyon lira bedelle açık artırma suretiyle kiraya çıkartıldı. Ebedi Özcan 71 bin lira + KDV yıllık bedelle sözkonusu belediye parkının 1 nci bölümünde olan park ve lokantanın ihalesini kazandı.

Dükkan satışları ile ilgili gerçekleşen ihalede ise Kapalı Pazar Yeri içinde bulunan bir dükkan, içindeki kiracısı Şakir Aydın tarafından 110 bin 100 lira bedelle, Kapalı Pazar Yeri’nde bodrum katta bulunan iki ayrı dükkan ise aynı kişi Ersel Gencer tarafından 125 bin 50’şer lira bedelle satın alındı. * İdris Taş