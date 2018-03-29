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CHP’li Vekil Akaydın’a cevap Ak Parti Elmalı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Teşkilat Başkanı Dulluç’tan

CHP Antalya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Akaydın, Antalya, Finike - Elmalı - Korkuteli duble yol çalışmalarının durdurulduğu şikayetleri üzerine, konuyu aydınlatmak amacıyla Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan yazılı olarak çalışmalar hakkında bilgi istedi. Ak Parti Elmalı İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkanı Mehmet Dulluç ise çalışmaları an itibariyle fotoğraflayarak sosyal medya hesabı üzernden Akaydın'a cevap verdi.

29 Mart 2018 15:35
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CHP Antalya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Akaydın, Antalya, Finike - Elmalı - Korkuteli duble yol çalışmalarının durdurulduğu şikayetleri üzerine, konuyu aydınlatmak amacıyla Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı  Ahmet Arslan'dan yazılı olarak çalışmalar hakkında bilgi istedi.


Akaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu yazılı önergede, Antalya, Finike - Elmalı - Korkuteliduble yol ihaleleri yapılmış ve bir kısmının çalışmalarına 2017 yılı Ağustos ayında başlanmıştır. Bu yol gerek ilimize gelen turistler, gerekse de sebze meyve üreticilerimiz açısından son derece önemli bir ulaşım güzergâhıdır. Bu nedenle bir an önce bitirilmesi ilimizin bu önemli bölgesinin ulaşımını rahatlatacaktır.


Son günlerde bölgeden aldığımız duyumlara göre yol çalışmalarının yüklenici firma tarafından durdurulduğu, bölgede ciddi bir çalışmanın olmadığı yönündedir. Yine aldığımız haberler ödeneksizlik nedeniyle firmanın hakedişlerini alamadığı ve çalışmaların bu nedenle durma noktasına geldiğidir.


Bu bağlamda;


1- Antalya, Finike - Elmalı - Korkuteli duble yol çalışmalarının durdurulduğu yönündeki haberlerin doğruluğu nedir?


2- Doğru ise çalışmalar neden durmuştur?


3- Yolun toplam maliyetine ve hizmete açılış yılına ilişkin bilgi verir misiniz?


4- (Antalya-Burdur) Ayrım  Kızılkaya  Korkuteli  Elmalı  Finike devlet yolu için Karayolları Genel Müdürlüğü'nce 2018 yılında ayrılan toplam yatırım ödeneği miktarını açıklar mısınız?” Dedi.


CEVAP AK PATİ ELMALI
İLÇE YÖNETİCİSİ DULLUÇ’TAN


CHP Antalya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Akaydın’a cevap, Ak Parti Elmalı İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi, Teşkilat Başkanı Mehmet Dulluç’tan geldi.


Sosyal medya hesabından “ Hani, yol durmuş diye kuyruklu yalan atan;halkı kandırdık zannedenlere gelsin...(UCUZ SİYASET BU OLMALI) diye paylaşımda bulunan Ak Parti Elmalı İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkanı Mehmet Dulluç, Elmalı-Korkuteli karayolunda müteaahit firma tarafından sürdürülen çalışmaları an itibariyle fotoğraflayarak  paylaşmayı da ihmal etmedi.

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