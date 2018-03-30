Başkan Ümit Öztekin Şehircilik Fuarı’nda önce Elmalı Belediyesi’nin, sonra diğer standları gezdi

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteği ve Akdeniz Belediyeler Birliği’nin koordinatörlüğünde bu yıl 8’ncisi gerçekleştirilen Antalya City Expo- Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nda önce Elmalı Belediyesi standını, ardından da diğer standları gezdi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin standında Başkan Adlıhan Dere ile sohbet eden Öztekin, AKBB Başkanı Hakan Tütüncü ile bazı araç-gereçleri bizzat denedi, test etti