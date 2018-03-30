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Başkan Ümit Öztekin Şehircilik Fuarı’nda önce Elmalı Belediyesi’nin, sonra diğer standları gezdi

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteği ve Akdeniz Belediyeler Birliği’nin koordinatörlüğünde bu yıl 8’ncisi gerçekleştirilen Antalya City Expo- Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nda önce Elmalı Belediyesi standını, ardından da diğer standları gezdi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin standında Başkan Adlıhan Dere ile sohbet eden Öztekin, AKBB Başkanı Hakan Tütüncü ile bazı araç-gereçleri bizzat denedi, test etti

30 Mart 2018 09:55
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Gerçekleştirilen bir ihale nedeniyle Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteği ve Akdeniz Belediyeler Birliği’nin koordinatörlüğünde bu yıl 8’ncisi gerçekleştirilen Antalya City Expo- Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nın açılışına katılmadığını, ancak ihalenin bitmesiyle beraber hemen yola çıkarak fuarın gerçekleştirildiği Anfaş Expo Center’a gittiğini kaydeden Başkan Ümit Öztekin, ayağının tozuyla önce Elmalı Belediyesi standını ziyaret etti ve Kültür ve Turizm Müdürü Durmuş Altan’dan bilgi aldı. Meclis Üyesi Fath Özgür’ün de eşlik ettiği ziyarette Başkan Öztekin daha sonra tek tek diğer standları dolaştı. Öztekin, AKBB Başkanı Hakan Tütüncü ile bazı araç-gereçleri bizzat test ederken, “Eğer fuarı gezmediyseniz, bun son gün. Mutlaka gezin” tavsiyesinde bulundu.
Başkan Ümit Öztekin, fuar danışma komisyonunda kendisinin de bulunduğunu hatırlatarak, “. Fuarda belediye ve ulaşım araçları, geçiş ve aktarma sistemleri, belediye demirbaş ve tüketim malzemeleri, kent mobilyaları, park- bahçe düzenlemeleri, bahçe süs bitkileri, peyzaj, altyapı su, gaz, yol malzeme ve ekipmanları, arıtma sistemleri, temizlik ve bakım ekipmanları, ses, ışık ve görüntü ekipmanları, spor tesisi ve spor malzemeleri, güvenlik, yangın, iş sağlığı ve güvenliği, elektrik, elektronik, bilgisayar otomasyon, yazılım, e-belediyecilik sistemleri gibi yeni ürün grupları ziyaretçilere tanıtılıyor” dedi. * İsa Kavlak

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