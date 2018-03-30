Elmalılı 220 çiftçi Konya Tarım Fuarı’nda

Konya’da düzenlenen 16. Tarım, Tarımsal, Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’na Elmalı Ziraat Odası tarafından 220 çiftçi götürüldü. Fuarı gezen Elmalılı çiftçiler Konya’daki fuarın kendileri açısından son derece yararlı olduğunu kaydettiler ve yeni ya da geliştirilmiş tarım makinalarını yakından görme imkanına kavuştuklarını söylediler.



Türkiye’deki önemli tarım fuarlarına Elmalı Ziraat Odası olarak Elmalılı çiftçilerin katılımını çok önemsediklerini kaydeden Başkan Salih Kurubaş, sadece çiftçilere değil, zaman zaman Çanakkale gezisine olduğu gibi çiftçi eşlerine yönelikte geziler düzenlediklerini kaydederek, çiftçinin işini kolaylaştıracak yeni tarım aletlerini görebildikleri 16. Tarım, Tarım-sal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’nın son derece önemli ve yararlı bir fuar olduğunu söyledi.