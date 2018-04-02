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Elmalı MYO’nun yurt sorunu çözüldü gibi

Özellikle kız öğrencilerin Elmalı Meslek Yüksekokulu’nu tercih etmeme sebepleri arasında ilk sırayı alan devlete ait kız öğrenci yurdu olmaması sorunu çözümlenmek üzere.

02 Nisan 2018 10:59
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Özellikle kız öğrencilerin Elmalı Meslek Yüksekokulu’nu tercih etmeme sebepleri arasında ilk sırayı alan devlete ait kız öğrenci yurdu olmaması sorunu çözümlenmek üzere. Elmalı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'nun Elmalı’da açılabilmesi için KYK İl Müdürü Turgut Erşan ilçede bazı binalarda incelemede bulundu. Erşan’ın incelemesine Kaymakam Gürbüz Saltaş ile Elmalı MYO Müdürü Halil Demir’de katıldı. Halil Demir, “Belediyemiz ve KYK Antalya yetkilileriyle incelemeler yaptık. Olumlu görüşme ve incelemeler neticesinde inşallah KYK yurdu en kısa zamanda hizmete girecek. Desteklerinden dolayı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal hocama teşekkür ederim” açıklamasında bulundu. * İsa Kavlak





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