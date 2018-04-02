Yaşlı ağaç daha fazla dayanamadı ve restore edilen evin çatısına devrildi

Elmalı Belediyesi tarafından Hanönü’nde bulunan ve bir zamanlar Kadınlar Platformu olarak hizmet veren yeşil alanda sürdürülen çalışmalar devam ederken, parkta bulunan yaşlı bir ağaç zamana ve rüzgara dayanamadı, kökünden yıkılarak, dış cephesi yenilenen bir evin çatısına devrildi.

Elmalı Belediyesi tarafından Hanönü’nde bulunan ve bir zamanlar Kadınlar Platformu olarak hizmet veren yeşil alanda sürdürülen çalışmalar devam ederken, parkta bulunan yaşlı bir ağaç zamana ve rüzgara dayanamadı, kökünden yıkılarak, dış cephesi yenilenen bir evin çatısına devrildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, restore edilen evde hasar meydana geldi. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra devrilen ağaç kesilerek kaldırıldı.

BAŞKAN ÖZTEKİN'DEN

AÇIKLAMA

Elmalı Belediyesi sosyal medya hesabından Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in devrilen ağaçla ilgili açıklamasını paylaştı.

Başkan Öztekin’in konuya iişkin açıklaması şöyle:

“İlçemiz hanönü meydanında restorasyon yaptığımız alanda bulunan 5 adet yaşlı ağaçları vatandaşlarımızın can ve mal kaybına neden olma ihtimalinden dolayı kesmeyi düşünüyor ancak kamuoyu tepkisi ile karşılaşmaktan çekiniyorduk. Bu sabah hafif rüzgarlı bir havada ağaçlardan bir tanesi yıkılarak restore ettiğimiz bir evin çatısına düşmüştür. Orman işletme müdürlüğünden teknik rapor aldırarak aynı kazanın tekrar yaşanmaması için meydandaki ağaçları kesip yeni ağaçlar dikeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyorum. Saygılarımla..!”