Hanönü’nde üstyapı çalışmalar başlıyor

Hanönü ve Demircilik Caddesi’nin bir bölümünde başlatılan altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber üstyapı çalışmaları için Elmalı Belediyesi’nce start verildi. Yüklenici firma kaldırımlarda düzenleme çalışmaları başlatacak. Dar kaldırımlarda döşenen taşların zamanla çökmemesi için tabanda demir ızgara uygulaması yapılacak. Elmalı Belediyesi ise yola küçük taşlar döşeyecek. Sözkonusu iş için bir kepçe kaldırımlarda bulunan parke taşlarını yerinden sökerken, yeni taşların döşenmesi için gerekli çalışmayı yaptı.

Bu arada Elmalı Belediyesi tarafından yaptırılan kamu hizmet binasının, ilçenin tarihi yapısına uygun olarak yapılması bölgeye ayrı bir önem ve anlam kazandırırken, bir yandan görsel görüntü diğer yandan ise bölgedeki insan sirkülasyonundaki ciddi artış Hanönü’nün canlanmasına yetecek.