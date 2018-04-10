ANKET
Elmalı-Korkuteli duble yolunda trafik akışının serbest olacağı ay belli oldu
Önce Elmalı Kayma-kamı Gürbüz Saltaş, ardından Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Çalışmalar durdu” ya da “yavaşlatıldı” şeklinde bazı çevreler tarafından iddia edilen Elmalı- Korkuteli bölünmüş yol çalışmalarını yerinde denetlediler. Gerek Elmalı, gerekse Antalya basınının yer almadığı incelemelerde Kaymakam ve Belediye Başkanı çalışmaların iddia edildiği şekilde durmadığını ya da yavaşlamadığını söylerlerken, gözlemlerini Kaymakam Gürbüz Saltaş kaymakamlığın haber sitesinden resimlerle, Belediye Başkanı Ümit Öztekin ise yine sosyal medyadan video haber olarak paylaştı.
Gazetemiz sahibi Erkin Özgünsür telefonla ulaştığı Belediye Başkanı Ümit Öztekin’e, Elmalı-Korkuteli karayolunun son durumunu sorarken, başkan Öztekin çalışmaların hızla devam ettiğini, kısa bir süre sonra duble yolda asfalt dökülecek hale gelineceğini kaydederek “Ağustos ayı içinde tek şeritten Elmalı’dan Korkuteli’ye, Korkuteli’den ise Elmalı’ya yeni yoldan ulaşım sağlanacak, hayırlı olsun ” müjdesini verdi.
* İsa Kavlak
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