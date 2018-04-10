Elmalı-Korkuteli duble yolunda trafik akışının serbest olacağı ay belli oldu

Önce Elmalı Kayma-kamı Gürbüz Saltaş, ardından Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Çalışmalar durdu” ya da “yavaşlatıldı” şeklinde bazı çevreler tarafından iddia edilen Elmalı- Korkuteli bölünmüş yol çalışmalarını yerinde denetlediler. Gerek Elmalı, gerekse Antalya basınının yer almadığı incelemelerde Kaymakam ve Belediye Başkanı çalışmaların iddia edildiği şekilde durmadığını ya da yavaşlamadığını söylerlerken, gözlemlerini Kaymakam Gürbüz Saltaş kaymakamlığın haber sitesinden resimlerle, Belediye Başkanı Ümit Öztekin ise yine sosyal medyadan video haber olarak paylaştı.