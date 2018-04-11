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Yılmaz: Polis gücünü yasalarda, desteğini ise milletinden alıyor

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173 ncü yılı tüm yurtta, Antalya ve ilçelerde törenlerle kutlandı. Elmalı Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Türk Polisi, Şehitlerimizin anlamı büyük ve bedeli yüksek öğretileri doğrultusunda, gücünü yasalardan, desteğini ise daima hizmetinde olduğu milletinden almaktadır” dedi.

11 Nisan 2018 21:59
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Bugün Türk halkının sevgi ve güvenini kazanmış, demokratik hukuk devlerinin, Atatürk İlke ve İnkılaplarının ve Laik Cumhuriyetin teminatı olan Türk Polis Teşkilatımızın 173 ncü kuruluş yıldönümüdür” diyen Elmalı İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, günümüzde vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini sağlamanın ülkelerin gelişmişlik düzeyini yansıtmada çok önemli bir yer tuttuğunu kaydetti. 


"Bu nedenle  vatandaşların güvenlik endişesi taşımadan  yaşamını huzur içerisinde sürdürmesi bir devleti güçlü kılan en temel unsurların başında gelmektedir “diyen Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti:


“Teşkilatımız çağdaş ve modern standartlar çerçevesinde ülkemizin huzur ve güvenini sağlama ve sağlanan bu ortamı kararlı bir şekilde devam ettirme görevini bugüne kadar başarıyla yer,ne getirmiş ve bundan sonra da aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.


Türk Polisi, suç ve suçluyla mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın bundan etkilenmemesi içinde görevini sevgi ve saygı çerçevesinde temel hak ve özgürlükleri gözeterek şeffaflık içerisinde büyük bir titizlikle yerine getirmektedir.


Toplumun her geçen gün artan güvenlik ihtiyaçlarıyla anayasa ve hukukun dışına taşmayan özgürlük talepleri ekseninde, ne güvenlikten, ne de özgürlüklerden ödün vermeden birini diğerine öncelemeden, güvenlik içinde temel hak ve özgürlüklerin korunduğu, hukukun üstünlüğünün rehber edinildiği adil ve tarafsız görev anlayışı çizgisinden sapmadan, toplumun her kesiminin sevgi, saygı, güven ve desteğini alarak halkla bütünleşmiş bir görev anlayışını sürdürmek ve geliştirmek en temel hedefinizdir.”


Türk Polisi, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde  görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğini kaydeden Elmalı İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, “Şehitlerimiz; bu aziz milletin huzur ve güvenliği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için en değerli varlıkları olan canlarını seve seve feda etmek suretiyle, vatan sevgisinin ve millet sevdasının ne kadar kutsal, ne kadar değerli ve ne kadar da yüksek bedelli olduğunu dün olduğu gibi bugünde bize bir kez daha öğretiyorlar” dedi.


Yılmaz konuşmasını şöyle tamamladı:


“Şahitlerimizin anlamı büyük ve bedeli yüksek bu öğretileri doğrultusunda, gücünü yasalardan, desteğini ise daima hizmetinde olduğu milletinden alan Türk Polis Teşkilatının  bugün nöbetini tutan bizler, aynı vatanseverlikle, aynı vazife aşkıyla ve aynı inançla emanet aldığımız kutsal bayrağı bugün olduğu gibi yarın da bu güzel vatan toprağını kanlarımızla sulamak pahasına elden ele yükselterek daha ileriye taşıma  azim ve kararlılığı içerisindeyiz.

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