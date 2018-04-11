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Başkan Öztekin’den Türel’e teşekkür
Sosyal medya hesabından Türel’le büyükşehir meclisinde çekilmiş bir resim paylaşan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, başkana teşekkür etti
11 Nisan 2018 22:10
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Sosyal medya hesabından Türel’le büyükşehir meclisinde çekilmiş bir resim paylaşan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinde Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılı faaliyet raporunu değerlendiriyoruz. Başta Elmalı’mız olmak üzere tüm Antalya’ya büyük hizmetler yapan hizmetin ustası sayın Menderes Türel’e teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam..!” Dedi.
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