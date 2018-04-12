ANKET
Ak Parti İl Başkanı Taş, 2019 seçim startını Elmalı’dan verdi
Ak Parti Elmalı İlçe Teşkilatı “Danışma Kurulu” toplantısı, Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi’nde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Danışma Kurulu Toplantısı’na, Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’ta katılırken, bir süre önce başkanlık koltuğuna oturan Taş ilk kez de Elmalılı partililerle buluştu.
Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı Mustafa Başkaya, Danışma Kurulu’nda ilk konuşmayı yapan kişi oldu. Başkaya, Taş’a bir kez daha “hayırlı olsun” dileğinde bulunurken, seçimin adının bile telaffuz edilmediği günlerde Elmalı’nın mahallelerinde vatandaşlarla buluştuklarını kaydetti ve ilçenin bazı önemli sorunlarını hakkında bilgi verdi.
Daha sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı Ümit Öztekin ise bugüne kadar ki süreçte Elmalı’nın oy oranlarını, Antalya ile kıyaslayarak aktardı. Öztekin, bu başarının mimarları arasında yeralan kadın ve gençlik kolları üyelerine teşekkür etti.
Danışma Kurulu’nun son konuşmacısı Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’tı. Taş, kısaca hayatından bahsetti ve doğaçlama bir konuşmayla 2019 yılında yapılcak belediye başkanlığı, milletvekili ve başkanlık seçiminin startını Elmalı’dan verdi. Taş, Elmalı için hedefi de “49,9 yetmez. Yüzde 60-65 olmalı” derken, ev ev dolaşılmasını, esnaf ve hasta ziyaretleri yapılmasını, bunları yaparken de yapılamayacak şeylerin sözünün verilmemesini istedi.
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