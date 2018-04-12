Aynı nokta da yine kaza

Korkuteli- Elmalı karayolunda ulaşım Kızılcadağ üzerinden sağlanırken, Öküzgözü mevkiinde yine bir kaza meydana geldi. Şükür ki kazada ölen olmadı. Elmalı’da bir petrol istasyonuna akaryakıt getiren F.Y adlı sürücünün yönetimindeki tanker, Kızılcadağ istikametinden Elmalı’ya gelirken Öküzgözü dönemecinde frenlerinin tutmaması sonucu, daha önce de birçok aracın kaza yaptığı nokta da duramadı. Hızlanan araç ancak yolun bitiminde bulunan küçük tepeciğe çarparak durabildi.

Sözkonusu noktada sık meydana gelen kazalar, Elmalı-Korkuteli karayolundaki çalışmaların daha da hızlandırılarak süratle ulaşıma açılması gerekliliğini ortaya koyuyor.