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Elmalı’nın dağları ovaları öğrencilerle birlikte ağaçlandırılıyor

Orman İşletmesinde Dilek Öztekin’li dönemin başlamasıyla birlikte Elmalı dağları, ovaları milyon rakamlarla ifade edilecek şekilde ağaç fidanlarıyla buluşmaya başladı. Daha şimdiden milyonlarca genç fidan Elmalı dağlarını, ovalarını yeşil bir görüntüye kavuştururken, Öztekin bir yandan da çocuklara ağaç sevgisini aşılamak amacıyla da adeta seferberlik ilan etti ve her okul için bir dikim alanı oluşturdu. Öğrenciler okullarına ayrılan alanlara düzenlene etkinliklerle ağaç dikerken, Elmalı Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin ‘de bu etkinliklere katılarak öğrencilere ağaç sevgisini adeta aşılıyor.

17 Nisan 2018 07:37
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Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Ortaokulu öğrencileri, Elmalı'da ağaçlandırma çalışmaları kapsamında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi. 236 öğrencinin katıldığı ve 500 fidanın dikildiği Fidan dikim etkinliğine Elmalı Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin de katılarak öğrencilere destek verdi.


Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin etkinlikte yaptığı açıklamada; yeşilin arttırılması ve korunması gerektiğine işaret etti. Öztekin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:


"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ülkemiz genelinde yürütülen 'Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye' ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ilçemizdeki Muhammed Hamdi Yazır Ortaokulu'nda öğrenim gören yavrularımızla, öğretmenlerimizle ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü yetkililerimizle beraber daha yeşil Türkiye ve Elmalı için, fidanları toprak ana ile buluşturduk. Gelecek nesillere daha yeşil bir Elmalı bırakabilmek için yavrularımızla birlikte böyle bir çalışma yaptık. Bu tür etkinliklerimiz önümüzdeki günlerde de farklı okulların öğrencilerinin katılımlarıyla devam edecek.”


Genç kuşaklara yeşili ve doğayı sevdirecek her türlü etkinliğe destek vereceklerini de dile getiren Elmalı Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin, bu sevgiyi aşılamak için ne gerekiyorsa yapmaya ve katkı koymaya devam edeceklerini vurguladı.


Etkinlik dikilen 500 fidana can suyu verilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

*İsa KAVLAK

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