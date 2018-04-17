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Elmalı MYO öğrencilerine kırım- kongo hastalığı anlatıldı

AKDENİZ Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kırım-Kongo kanamalı ateşi ve verem hastalığı hakkında bilgilendirildi.

17 Nisan 2018 07:50
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AKDENİZ Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kırım-Kongo kanamalı ateşi ve verem hastalığı hakkında bilgilendirildi.


Sağlık Müdürlüğü temsilcisi Necip Güven, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığının kenelerden bulaştığını, bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğadaki kene sayısının artmaya başladığını, yaz aylarında maksimum seviyeye ulaştığını belirtti. Güven, “Ancak doğada bulunan kenelerin bazı türleri sadece bu hastalığı bulaştırıyor. Bağ, bahçe, tarla ve orman gibi riskli alanlara giderken açık renkli ve kapalı kıyafetlerin seçilmesi gerekiyor. Riskli alanlardan döndükten sonra vücudumuzu kontrol etmeliyiz. Kene ısırması veya kene tutunmasına maruz kalanların keneyi pens yardımı ile hızla çıkartması gerekiyor. Eğer çıkartılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Keneye çıplak elle müdahale etmek veya yakmaya çalışmak kenede bulunan mikrobun kana karışmasına sebep olur. Bunun da hasta olma riskini artıracağının bilincinde olmamız gerekir" dedi.


Ayrıca verem hastalığı hakkında bilgilendirme yapan Necip Güven, hastalığa yakalanan bireylerle aynı ortamda bulunmanın hastalığın bulaşma riskini artırdığını belirtti. Veremin uzun süreli öksürük, terleme, halsizlik, kilo kaybı gibi belirtileri olduğunu aktaran Güven, dengeli beslenme, sigaradan ve stresten uzak durmanın vereme yakalanma riskini azalttığını, vereme yakalanan hastaların Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz tedavi ettirildiğini belirtti.

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