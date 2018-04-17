ANKET
Başkan Öztekin, çiftçilerin sorunlarını dinledi
Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, vaktini makamdan çok saha da geçiriyor. İlçe merkezinden en uzak mahalleye varıncaya kadar kimi zaman esnafı ziyaret eden Başkan Öztekin, zaman zamanda geçtiğimiz günlerde olduğu gibi çiftçilerimizi çalışma alanları sera, bahçelerde ziyaret ediyor.
Karşılarında biran da Başkan Ümit Öztekin’i gören çifçiler, sıkıntı ve sorunlarını direk başkana aktarma imkanı buluyorlar. Başkan Öztekin sera ya da bahçede çalışan tarım işçilerini de unutmuyor, onların da varsa dertleri ya da isteklerini dinliyor. Başkan Öztekin Kur’an ya da Halk Eğitim kurslarını da ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Kursiyerlerle fikir alışverişinde bulunan Başkan Ümit Öztekin, üretin eserleri, kazanılan becerilerin daha iyi nasıl değerlendirilebileceği konusunda da kursiyerlerin görüşlerini öğreniyor. Yaşlı ve hasta ziyaretlerine de büyük önem veren Başkan Ümit Öztekin, yapılan davetlere proğramı uygun olduğu sürece icabet ediyor ve gönülleri kazanıyor.
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