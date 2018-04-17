Başkan Öztekin, çiftçilerin sorunlarını dinledi

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, vaktini makamdan çok saha da geçiriyor. İlçe merkezinden en uzak mahalleye varıncaya kadar kimi zaman esnafı ziyaret eden Başkan Öztekin, zaman zamanda geçtiğimiz günlerde olduğu gibi çiftçilerimizi çalışma alanları sera, bahçelerde ziyaret ediyor.

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, vaktini makamdan çok saha da geçiriyor. İlçe merkezinden en uzak mahalleye varıncaya kadar kimi zaman esnafı ziyaret eden Başkan Öztekin, zaman zamanda geçtiğimiz günlerde olduğu gibi çiftçilerimizi çalışma alanları sera, bahçelerde ziyaret ediyor.