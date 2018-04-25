Elmalı Devlet Hastanesi’nde çocuklar için özel kutlama

Elmalı Devlet Hastanesi’nde çocuk hastalar için “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Başhekim Uzm. Dr. Burak Emre Demir ile hastanenin idari yöneticileri katıldı.