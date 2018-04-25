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Elmalı Devlet Hastanesi’nde çocuklar için özel kutlama

Elmalı Devlet Hastanesi’nde çocuk hastalar için “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Başhekim Uzm. Dr. Burak Emre Demir ile hastanenin idari yöneticileri katıldı.

25 Nisan 2018 08:30
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Elmalı Devlet Hastanesi’nde çocuk hastalar için “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Başhekim Uzm. Dr. Burak Emre Demir ile hastanenin idari yöneticileri katıldı. 

Başhekim ve idari personel çocukların mutluluğuna ortak olurken, çocuklar palyaçolarla dans ettiler, çeşitli oyunları oynadılar ve bir süreliğine de  olsa hastalıklarını unuttular. Çocuklarının mutluluğuna aileleri de ortak olurken, Başhekim Demir, “Çocuklarımızın bayramlarını kutluyorum. Onlar için bayramın hemen akabinde böyle bir etkinlik düzenledik.  Onların mutlu olduğunu görmek bizleri de mutlu etti, onların neşelerine ortak olmak bizleri de neşelendirdi. Çocuklarımız gönüllerince eğlenirlerken, polikliniklere gelen çocuklarımızda görevlilerimiz tarafından yönlendirildi. Zaman zaman bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Çünkü, hastalığın tedavisinde motivasyonda çok önemli. Ben yarınımızın teminatı çocuklarımızın bayramlarını bir kez daha kutluyor, onlara sağlıklı ve mutlu nice bayramlara ulaşmalarını diliyorum” dedi.

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