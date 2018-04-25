Başkan Başkaya: Merkez mahalle toplantılarımız başlıyor

Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı Mustafa Başkaya çok yakında merkez mahalle toplantılarına başlayacaklarını belirtti. Merkeze uzak mahalle toplantılarını çok önce tamamladıklarını ve sorunların belirlenmesi açısından son derece verimli geçtiğini kaydeden Başkaya, “Bu tür toplantıları çok önemsiyoruz. Vatandaşımızdan aldığımız olumlu tepki de bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Sürekli halkın içinde olduklarını ve mahalle ziyaretleri yaptıklarını, bu ziyaretlerde hasta ve yaşlı olanları ziyaret ederek, bir isteklerinin olup- olmadıklarını öğrendiklerini kaydeden Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı Mustafa Başkaya, “Bir yandan devletimiz, diğer yandan Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemiz yatırım ve hizmetlerle Elmalı’nın her açıdan gelişmesine ciddi katkı koyuyor. Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı olarak ben de Antalya’dan çözümlenebilecek konular konusunda kurumlarla sıkı bir diyaloğ halindeyim. Elmalı’mızın kangren haline gelen onlarca sorununu çözdüğümüz için gerçekten çok mutluyum” dedi.