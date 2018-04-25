Kaymakam Saltaş makam koltuğunu Berru’ya bıraktı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Mehmet Topçu İlkokulu’ndan bir grup öğrenci, okul müdürü Ramazan Akçay’la beraber Kaymakam Gürbüz Saltaş’ı makamında ziyaret ettiler. 4 ncü sınıf öğrencisi Berru, Kaymakam Gürbüz Saltaş’ın makam koltuğuna otururken, ilçe eğitimi ile ilgili görüşlerini ve neler yapılması gerektiğini anlattı. Berru’nun babası İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak olunca, eğiti konusunda bu derece bilgi sahibi olmasının nedeni daha da anlaşıldı.

