5 ağaç kesildi, 266 ağaç dikildi

Elmalı Belediyesi can ve mal açısından büyük tehdit oluşturan 5 ağacı kestiği Hanönü’ndeki park alanına tam tamına 266 ağaç dikiyor. Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in sürekli denetlediği ve yapılan çalışmaları yakından takip ettiği Hanönü’ndeki park alanına 245 limoni selvi, 14 erguvan, 4 çınar ve 3 söğüt ağacı dikildi.

Başkan Öztekin, havuzu ve yeniden yapılan düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları sonrasında sözkonusu parkın adeta bir vaha görünümünde olacağını kaydetti.