Elmalı'da Hava
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5 ağaç kesildi, 266 ağaç dikildi
Elmalı Belediyesi can ve mal açısından büyük tehdit oluşturan 5 ağacı kestiği Hanönü’ndeki park alanına tam tamına 266 ağaç dikiyor.
21 Mayis 2018 09:33
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Elmalı Belediyesi can ve mal açısından büyük tehdit oluşturan 5 ağacı kestiği Hanönü’ndeki park alanına tam tamına 266 ağaç dikiyor. Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in sürekli denetlediği ve yapılan çalışmaları yakından takip ettiği Hanönü’ndeki park alanına 245 limoni selvi, 14 erguvan, 4 çınar ve 3 söğüt ağacı dikildi.
Başkan Öztekin, havuzu ve yeniden yapılan düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları sonrasında sözkonusu parkın adeta bir vaha görünümünde olacağını kaydetti.
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