Gazetemizin sorumlu Yazı İşleri Müdürü Taş, Basın Kartı Komisyon Üyeliğine seçildi

Aynı zamanda Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren, gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İdris TAŞ; RATEM (Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği)'i Temsilen T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü "Basın Kartı Komisyon Üyeliği" ne seçildi. Arkadaşımız İdris Taş’ı kutluyor, yeni görevinin hayırlı olması temennisini iletiyoruz.