CHP Antalya Milletvekili adayı Cavit Arı’dan Elmalı’dan bürokratlara “siyaset” uyarısı

CHP'nin Antalya Milletvekili adaylarından Cavit Arı ve Özlem Şahin, Elmalı İlçe Başkanlığı'nda ilçe başkanı Şakir Aydın'ın katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. 24 Haziran seçimlerinde Elmalılılardan destek isteyen Cavit Arı, İl Genel Meclisi Başkanlığı döneminde Elmalı’ya özel bir ilgi gösterdiğini ve diğer ilçelerden daha fazla hizmetin Elmalı’ya geldiğini hatırlatarak, “Milletvekili olarak seçilebilecek bir sıradayım. Ankara’da Elmalı halkını temsil edecek, kardeş ilçe olarak ifade edebileceğimiz Korkuteli kökenli , Elmalı’da akrabaları olan biri olarak kendimi Elmalı’nın da adayı olarak görüyor ve sizlerden destek talep ediyorum” dedi. Elmalı’dan bazı bürokratları da eleştiren CHP Antalya Milletvekili adayı Cavit Arı, “Devlet memuru adı üstünde devletin memurudur. İktidar Partisi’nin milletvekili adayları ile birlikte elele, kolkola sokaklarda görüntü vermesi son derece yanlıştır. Şu anda seçim atmosferi içindeyiz. Kaymakamda olsan, başka bir kamu görevinde de bulunsan siyaseten kullanılmanıza izin vermeyin” dedi.