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Metoroloji'den Elmalı için sağanak yağış uyarısı

Metoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü'nden Elmalı için sağanak yağış uyarısı geldi ve sel ya da su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

31 Mayis 2018 13:57
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Metoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü'nden Elmalı için sağanak yağış uyarısı geldi ve sel ya da su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Antalya ’nın iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Elmalı, Korkuteli, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21- 50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denirken saat 20.00 'e kadar yağışın sürmesi bekleniyor.

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