Elmalı Meslek Yüksekokulu’na Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü açılıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Elmalı MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Halil Demir “2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına ilk defa öğrenci alıyoruz. Bu kararın Üniversitemize ve Elmalımıza güç katacağına inanıyor, kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” Dedi.

Sivil Savunma ve İtfaiyeciliğin ülkemiz için öneminin her geçen gün arttığına vurgu yapan Demir, “Ormanlarımızın korunmasının yanı sıra tarihi değere sahip binaların ve diğer eserlerin korunması, küresel ısınmayla birlikte iklim koşullarının değişmesi nedeniyle sel, fırtına ve benzeri felaketlerin sıklığının artması, bu alandan mezun olan teknikerlere olan ihtiyacı artırmaktadır.” dedi.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programından mezun olanların iş bulma kolaylığı ve iş imkanlarının geniş olmasına da değinen Demir, “Yeni eğitim-öğretim döneminde KYK'ya bağlı bir yurt yapılması için görüşmeler yaptıklarının bilgisini vererek, “Öğrencilerimizin barınma sorununu böylece çözmüş olacağız. Alanında uzman öğretim görevlilerimizle 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrencilerimizi Elmalı Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına bekliyoruz.” diye konuştu.