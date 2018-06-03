Meclisten, çeşitli iş ve hizmetler için yönetime toplamda yaklaşık 6,61 milyon liralık kredi çekme yetkisi

Elmalı Belediye Meclisi’nin Haziran ayı olağan toplantısı Ümit Öztekin’in başkanlığında yapıldı. Sadece İsmail Lök’ün Elmalı dışın da olduğu için mazeret bildirdiği meclis toplantısına Ak Parti’den Halit Akar, MHP’den Mehmet Çetin, CHP’den Hıdır Ayhan ve Salih Arı, Bağımsız üye Süleyman Gezeyiş mazeret bildirmeden katılmadı. İsmail Lök’ün ise mazereti Halil Öztürk hariç Ak Partili meclis üyeleri ile bağımsız üye Ahmet Fatih Kaplan’ın oylarıyla oy çokluğuyla reddedildi.

Elmalı Belediye Meclisi’nin Haziran ayı olağan toplantısı Ümit Öztekin’in başkanlığında yapıldı. Sadece İsmail Lök’ün Elmalı dışın da olduğu için mazeret bildirdiği meclis toplantısına Ak Parti’den Halit Akar, MHP’den Mehmet Çetin, CHP’den Hıdır Ayhan ve Salih Arı, Bağımsız üye Süleyman Gezeyiş mazeret bildirmeden katılmadı. İsmail Lök’ün ise mazereti Halil Öztürk hariç Ak Partili meclis üyeleri ile bağımsız üye Ahmet Fatih Kaplan’ın oylarıyla oy çokluğuyla reddedildi.



Meclis, Elmalı ilçeside bazı mahallelere okul, düğün salonu yapımı, mevcutların ise tamiratı ve bakımı için kullanılmak üzere 460 bin 200 lira, belediye tarafından messire, piknik ve seyir alanı oarak düzenlenen Topdağı’na ulaşımın daha sağlıklı ve daha güzel olması için Sinan-ı Ümmi, Eğrekler, Zahire, Topdağı sokak çevre düzenlemesi için 1 milyon 65 bin lira, yine muhtelif mahallelere prefabrik düğün salonu, köy kahvesi ve wc yapımı için 590 bin liara, toplam 70 kilometrelik yolun asfaltlanmasında kullanılmak üzere 1200 ton bitüm alınması içinde 2 milyon 500 bin lira kredi kullanılması konusunda yönetime yetki verirken, devam eden işlerin ek finansmanı içinde yine 2 milyon lira kredi kullanılması yetkisini yönetime oybirliğiyle verdi. Elmalı Belediye Meclisi’nce yönetime toplamda verilen kredi çekmek yetkisi yaklaşık 6,61 milyon lira.