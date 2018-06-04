Elmalı SKM açıldı

Elmalı Seçim ve Koordinasyon Merkezi açıldı. Açılış törenine ilçe teşkilatının yöneticileri, kadın ve gençlik kolları ile mahalle başkanlarının yanısıra Ak Parti eski il Başkanı Rıza Sümer ve Belediye Başkanı Ümit Öztekin’de katıldı.



Gençlik Kolları Başkanı Serhan Dulluç’un, “Karşımızdaki meselelerin büyüklüğüne değil yüreğimizin büyüklüğüne, karşımızdaki düşmanların gücüne değil kendi gücümüze bakarak, 2023’e doğru kararlılıkla ilerleyeceğiz” açış konuşmasıyla başlayan Elmalı SKM açılış töreninde daha sonra kürsüye gelen Ak Parti Elmalı İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Şerife Kurtulmuş “Önümüzde çok zorlu bir yol var. Bu yolda bizi ayakta tutacak ve başarıya götürecek kuvvetin birlik ve beraberliktir” dedi.



İlçe Başkanı Mustafa Başkaya ise SKM’nin açılışında yaptığı konuşmada adeta yedi düvelle savaştıklarını kaydetti ve ekledi: “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı başkan yapacağız.”



Başkaya’dan sonra Belediye Başkanı Ümit Öztekin SKM açılışına katılan partililere seslendi. Başkan Öztekin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimiyle ilgili tüm proğramların bu merkezde yapılacağını kaydederken, gerçekleştirilen açılışın dar kapsamda olduğunu hatırlattı. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 24 Haziran seçimlerinde de Elmalı’da Ak Parti’nin boynunu büktürmeyeceklerini, yüzde 50’nin çok üzerinde bir oyun Elmalı’dan Ak Parti’ye sandıktan çıkacağını da çok net bir şekilde gördüğünü kaydederek, partilileri “Seçim Koordinasyon Merkezi’ne gelerek boş boş oturmayalım” diye de uyardı. Başkan Öztekin, Elmalı SKM’nin tıka-basa dolu olmasının doğru olmayacağını ve böyle bir beklenti ya da düşünce içine girilmemesi gerektiğini bunun yerine partililerin ev ev, işyeri işyeri dolaşarak yapılmak isteneni anlatması gerektiğini kaydederken, “Ben hafta sonları en az 60 aileyi evlerinde ziyaret ediyorum. Gittiğim bazı evlerde şunu görüyorum ki kafası karışık insanlar var. Onlara çok iyi anlatmalıyız, Cumhur ittifakının neyi savunduğunu, Millet İttifakı’nda yeralan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının yatırımları durdurmak istediğini, herşeyi anlatmalıyız” dedi.