Elmalı’dan Finike Kadınlar Plajına ücretsiz toplu ulaşım bayramdan sonra başlıyor

Elmalı’ya kapalı bir yüzme havuzu kazandıran Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Elmalılı bayanları aynı zamanda ücretsiz ulaşımla Finike’de yapılan Kadınlar Plajı’na götürtecek