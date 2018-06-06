Elmalı'da Hava
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Elmalı’dan Finike Kadınlar Plajına ücretsiz toplu ulaşım bayramdan sonra başlıyor
Elmalı’ya kapalı bir yüzme havuzu kazandıran Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Elmalılı bayanları aynı zamanda ücretsiz ulaşımla Finike’de yapılan Kadınlar Plajı’na götürtecek
06 Haziran 2018 10:47
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Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'nı Ramazan Bayramı'nda hizmete açacaklarını müjdeledi. Elmalı'dan kadınlar plajına ücretsiz toplu ulaşım hizmeti koyacaklarını belirten Türel, “Elmalı'dan gelecekler denize girecekler ve Elmalı'ya dönecekler. Elmalı'ya denizi götüremezsek de Elmalı'yı denize götürüyoruz. Birçok yerli ve yabancı turist sadece kadınlar plajından istifade etmek için Finike'ye gelecek” dedi.
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