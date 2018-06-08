Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Elmalı’da 6594 öğrencinin karne heyecanı bugün sona eriyor

Eğitim adına güzel hizmetlerin gerçekleştirildiği ve güzel sonuçların alındığı Elmalı’da da tüm yurtta olduğu gibi 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı bugün gerçekleştirilecek karne töreniyle sona eriyor. Karne töreninin yanısıra 60 ortaokul öğrencisi ile liselerin sınıf birincileri de Elmalı Belediyesi’nin hediyesi bisikletlerine de kavuşmuş olacak.

08 Haziran 2018 09:54
Yorum Sayısı :0  

2017-2018 eğitim yılı bugün sona eriyor. Antalya ve ilçelerinde olduğu gibi Elmalı’da da karne töreni düzenlenecek ve bu törenle eğitim yılı resmen sona ermiş olacak. Protokolün de katılacağı karne töreni bu yıl Ali Mumcu Ortaokulu’nda gerçekleştirilecek. Eğitim adına çok güzel hizmet ve yatırımların yapıldığı Elmalı’da, öğrencilerinde elde ettiği başarılar dikkat çekerken, eğitimdeki başarı çıtasının her geçen yıl daha da arttığı gözleniyor.
Öte yandan Elmalı Belediyesi tarafından ortaokul öğrencilerine verilecek 60 bisikletle birlikte liselerin sınıf birincilerine verilecek toplamda 123 bisiklette sahiplerine teslim edilecek. 

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Türel: “Kültür merkezi Elmalı’ya yakıştı”
Başkan Böcek, Elmalı’da sahur yaptı..
Elmalı’da 6594 öğrencinin karne heyecanı bugün sona eriyor
Elmalı’dan Finike Kadınlar Plajına ücretsiz toplu ulaşım bayramdan sonra başlıyor
Elmalı SKM açıldı
Meclisten, çeşitli iş ve hizmetler için yönetime toplamda yaklaşık 6,61 milyon liralık kredi çekme yetkisi
Elmalı Meslek Yüksekokulu’na Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü açılıyor
Metoroloji'den Elmalı için sağanak yağış uyarısı
CHP Antalya Milletvekili adayı Cavit Arı’dan Elmalı’dan bürokratlara “siyaset” uyarısı
Gazetemizin sorumlu Yazı İşleri Müdürü Taş, Basın Kartı Komisyon Üyeliğine seçildi



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.