Elmalı’da 6594 öğrencinin karne heyecanı bugün sona eriyor

Eğitim adına güzel hizmetlerin gerçekleştirildiği ve güzel sonuçların alındığı Elmalı’da da tüm yurtta olduğu gibi 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı bugün gerçekleştirilecek karne töreniyle sona eriyor. Karne töreninin yanısıra 60 ortaokul öğrencisi ile liselerin sınıf birincileri de Elmalı Belediyesi’nin hediyesi bisikletlerine de kavuşmuş olacak.