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Elmalı’da 6594 öğrencinin karne heyecanı bugün sona eriyor
Eğitim adına güzel hizmetlerin gerçekleştirildiği ve güzel sonuçların alındığı Elmalı’da da tüm yurtta olduğu gibi 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı bugün gerçekleştirilecek karne töreniyle sona eriyor. Karne töreninin yanısıra 60 ortaokul öğrencisi ile liselerin sınıf birincileri de Elmalı Belediyesi’nin hediyesi bisikletlerine de kavuşmuş olacak.
08 Haziran 2018 09:54
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2017-2018 eğitim yılı bugün sona eriyor. Antalya ve ilçelerinde olduğu gibi Elmalı’da da karne töreni düzenlenecek ve bu törenle eğitim yılı resmen sona ermiş olacak. Protokolün de katılacağı karne töreni bu yıl Ali Mumcu Ortaokulu’nda gerçekleştirilecek. Eğitim adına çok güzel hizmet ve yatırımların yapıldığı Elmalı’da, öğrencilerinde elde ettiği başarılar dikkat çekerken, eğitimdeki başarı çıtasının her geçen yıl daha da arttığı gözleniyor.
Öte yandan Elmalı Belediyesi tarafından ortaokul öğrencilerine verilecek 60 bisikletle birlikte liselerin sınıf birincilerine verilecek toplamda 123 bisiklette sahiplerine teslim edilecek.
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