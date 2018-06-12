Başkan Böcek, Elmalı’da sahur yaptı..

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kadir Gecesi’nde, ibadet ve kültür şehri Elmalı’da vatandaşlarla bir araya geldi

Ramazan Ayının sonlarına geldiğimiz bu günde, İslam aleminin heyecanla beklediği Kadir Gecesi’ni de idrak ettik. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi’nde ibadet ve kültür şehri Elmalı’da vatandaşlarla bir araya geldi. Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Güreş Antrenörleri Hasan Aydın ve Ufuk Atalan ile birlikte başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban, İbrahim Çoraman ve beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Elmalı İlçe Yönetimini ziyaret etti. İlçe Başkanı Şakir Aydın ve yönetimi tarafından karşılanan Başkan Muhittin Böcek ve beraberinde ki heyet, sonrasında Elmalı’da vatandaşlarla kucaklaştı.

Gece boyunca sokaklarda ibadetlerini yapan Elmalı vatandaşları tarafından büyük sevgiyle karşılanan Muhittin Böcek, Sinan-ı Ümmi ve Vahib-i Ümmi Türbelerini ziyaret etti. “Burada milletimizin birlik ve bütünlüğü, barış ve huzuru için dua ettim.” diyen Başkan Muhittin Böcek, tespih namazını da Elmalı merkezinde bulunan camide kıldı.