Türel: “Kültür merkezi Elmalı’ya yakıştı”

Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel iftar sofrası Kadir Gecesi’nde Elmalı’da kuruldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ile birlikte iftarını Elmalılarla birlikte açtı. Türel, rahmet ve bereketin sağanak sağanak yağdığı bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni Elmalı’nın manevi ikliminde yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mübarek Ramazan’da hizmetlerin bereketiyle çoğaldığını söyleyen Türel, şunları söyledi: “Son birkaç güne baktığımızda Antalya’da Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nin, ardından Antalya’nın belediyecilik tarihindeki en büyük projesi 3. Etap Raylı Sistem Projesinin temelini attık. Buraya geliyorken Korkuteli Avdan’da Köy Konağımızın açılışını yaptık. Kepez- Santral’daki kentsel dönüşüm projemizin resmi temel atma törenini yapıyorken, bir baktık yanımızda 5-6 katlı binalar yükselmiş bile. Artık hizmetlerimizin hızına temel atma törenlerimiz yetişmiyor.”

Yüzme havuzlu kültür merkezi

Elmalı’ya yakışır bir kültür merkezi kazandırdıklarını ancak açılışını yapmaya fırsat bulamadıklarını belirten Başkan Türel, “Artık Elmalı Kültür Merkezinde kışın soğuk havalarda, ısıtılmış kapalı yüzme havuzunda hanım kardeşlerimiz yüzebilecekler. İçerisindeki spor merkezi ile sosyal alanlarıyla gerçekten Elmalı’ya yakışan bir tesis oldu. Finike’de kadınlar plajımız bayramda hizmete giriyor. Kadınlar Plajımızdan istifade etmek isteyen Elmalılı Hanım kardeşlerimiz için ücretsiz Elmalıdan Finike’ye toplu ulaşım servisi koyacağız. Şoförlerini de bulabilirsek kadın yapacağız” diye konuştu.

Çiftçiler elektriği bedava kullanıyor

Başkan Menderes Türel şöyle devam etti: “Sosyal yaşamıyla ve hizmet hamlesiyle Elmalı ve Antalyamızı kalkındırmaya çalışıyoruz. Bir kısım siyasetçilerin attılar mı mangalda kül bırakmayan vaatlerini görüyorsunuz. Kanal İstanbul iptal edilecek, 3. Havaalanı yapılmayacak. Bir tarafta yapım ekibi diğer tarafta yıkım ekibi. Antalya’da 2009 yerel seçimleri öncesi birilerinin herkese bedava elektrik vadettiğini hatırlıyoruz. Herkese elektrik vaat edenler bırakın bedava elektriği, Antalya’yı suyu en pahalı kullanan şehir haline getirdiler. 2014 seçimi öncesinde biz de eli nasırlı çiftçimizin sulama suyu bedava olacak sözü vermiştik. Ama bizde söz ağızdan çıkar söz verdik mi yerine getiriyoruz. Güneş enerji santrallerini kurduk. Sadece Elmalı’da 9 kooperatifimiz 1250 çiftçimiz sulama suyunda elektriği bedava kullanıyor. Yaklaşık 1 milyon TL’lik bir destek. Çiftçimize sulama suyu maliyeti yüzde 50 ucuzladı.”

Tüm hizmetlerin gerçek sahibinin Antalyalılar olduğunu belirten Başkan Türel, konuşmasının sonunda Elmalılıların yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutladı.