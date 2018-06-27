Denetimliler Çevre Temizliğine devam ediyor

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Elmalı Belediyesi işbirliği ile yapılan organizasyonda, Ceza infaz kurumundan Denetimli Serbestlik şartıyla tahliye olan hükümlüler Elmalı'nın önemli mesire alanlarından biri olan Karapınar mevkiinde çevre temizliği yaptı. Yapılan organizasyona Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın ÇİÇEK, Elmalı Belediye Başkanı Av. Ümit ÖZTEKİN, Elmalı Cumhuriyet Savcısı Aytaç ŞENER, Elmalı İlçe Emniyet Müdürü Deniz YILMAZ, Elmalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif TAK, Elmalı Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Abdülkerim Arslan ve Elmalı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli katıldı.

Geçtiğimiz aylarda Kumluca ilçesinde su kaplumbağalarının üreme sahasında yapılan temizlik çalışmasının ardından Elmalı İlçesinde yapılan çevre temizliği çalışmaları ile, cezasını Denetimli serbestlik şartlarında infaz eden hükümlüler sosyal topluma kazandırılırken gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına örnek çalışmalara imza atılmaktadır.

Temizlik çalışmaları ardından Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın ÇİÇEK ve Elmalı belediye Başkanı Ümit ÖZTEKİN konuşmalarında, organizasyonu tertip eden ve temizlik çalışmalarına yardımcı olan tüm personel ve hükümlülere teşekkürlerini ilettiler.



