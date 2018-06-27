Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Denetimliler Çevre Temizliğine devam ediyor

Belediye Başkanı, Başsavcı, Savcı, Emniyet ve Milli Eğitim Müdürleri elele verdi- Denetimli Serbestlikten yararlanan hükümlülerle birlikte Karapınar piknik alanında çevre temizliği yaptı

27 Haziran 2018 08:25
Yorum Sayısı :0  

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Elmalı Belediyesi işbirliği ile yapılan organizasyonda, Ceza infaz kurumundan Denetimli Serbestlik şartıyla tahliye olan hükümlüler Elmalı'nın önemli mesire alanlarından biri olan Karapınar mevkiinde çevre temizliği yaptı.  Yapılan organizasyona Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın ÇİÇEK, Elmalı Belediye Başkanı Av. Ümit ÖZTEKİN,  Elmalı Cumhuriyet Savcısı Aytaç ŞENER, Elmalı İlçe Emniyet Müdürü Deniz YILMAZ, Elmalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif TAK,  Elmalı Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Abdülkerim Arslan ve Elmalı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli katıldı.
Geçtiğimiz aylarda Kumluca ilçesinde su kaplumbağalarının üreme sahasında yapılan temizlik çalışmasının ardından Elmalı İlçesinde yapılan çevre temizliği çalışmaları ile, cezasını Denetimli serbestlik şartlarında infaz eden hükümlüler sosyal topluma kazandırılırken gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına örnek çalışmalara imza atılmaktadır. 
Temizlik çalışmaları ardından Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın ÇİÇEK ve Elmalı belediye Başkanı Ümit ÖZTEKİN konuşmalarında, organizasyonu tertip eden ve temizlik çalışmalarına yardımcı olan tüm personel ve hükümlülere teşekkürlerini ilettiler. 

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Denetimliler Çevre Temizliğine devam ediyor
Türel: “Kültür merkezi Elmalı’ya yakıştı”
Başkan Böcek, Elmalı’da sahur yaptı..
Elmalı’da 6594 öğrencinin karne heyecanı bugün sona eriyor
Elmalı’dan Finike Kadınlar Plajına ücretsiz toplu ulaşım bayramdan sonra başlıyor
Elmalı SKM açıldı
Meclisten, çeşitli iş ve hizmetler için yönetime toplamda yaklaşık 6,61 milyon liralık kredi çekme yetkisi
Elmalı Meslek Yüksekokulu’na Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü açılıyor
Metoroloji'den Elmalı için sağanak yağış uyarısı
CHP Antalya Milletvekili adayı Cavit Arı’dan Elmalı’dan bürokratlara “siyaset” uyarısı



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.